شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في مناقشة التحديات الخليجية المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في اجتماع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي والمندوب المراقب لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التي تهم دول الخليج، والتحديات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم مصالح دول الخليج ويحافظ على وحدة الصف في أروقة ‫الأمم المتحدة.