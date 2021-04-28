ولي عهد أبو ظبي: حديث محمد بن سلمان يعبر عن مواقف متزنة وأفكار عميقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمضامين حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس، مشيرًا إلى أن حديثه يعكس أفكار ومواقف متزنة.

وقال ولي عهد أبو ظبي : الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان .. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.. وقيادة تعرف طريقها جيدًا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله”.

واختتم بقوله: “أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح”.

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