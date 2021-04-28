الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

بر حفر الباطن توزع 1400 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

توزع جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن 1400وجبة إفطار للصائمين يوميًا في مقرات سكنهم، وذلك ضمن مشروع أعدته بعنوان إفطار صائم ليستمر طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الاتصال والتسويق عواد العنزي أن مشروع إفطار صائم ينقسم إلى قسمين الأول لمستفيدي الجمعية من الأسر الفقيرة في منازلهم والآخر للعمالة في مكان إقامتهم.

وأضاف العنزي: ولله الحمد توزع الجمعية يوميًا ما يقارب الـ 1400 وجبة وبلغ التوزيع منذ بداية شهر رمضان 12 ألف وجبة.

وبين العنزي أن جمعية البر بحفر الباطن تُشرف على توزيع السلة الغذائية للمحتاجين، حيث بلغ عدد السلال الموزعة 1500 سلة مع استمرارنا بالتوزيع للأسر المستفيدة.



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