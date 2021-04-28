- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم بر حفر الباطن توزع 1400 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بر حفر الباطن توزع 1400 وجبة يوميًا لإفطار الصائمين
بلغ التوزيع منذ بداية شهر رمضان 12 ألف وجبة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
توزع جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن 1400وجبة إفطار للصائمين يوميًا في مقرات سكنهم، وذلك ضمن مشروع أعدته بعنوان إفطار صائم ليستمر طيلة شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير الاتصال والتسويق عواد العنزي أن مشروع إفطار صائم ينقسم إلى قسمين الأول لمستفيدي الجمعية من الأسر الفقيرة في منازلهم والآخر للعمالة في مكان إقامتهم.
وأضاف العنزي: ولله الحمد توزع الجمعية يوميًا ما يقارب الـ 1400 وجبة وبلغ التوزيع منذ بداية شهر رمضان 12 ألف وجبة.
وبين العنزي أن جمعية البر بحفر الباطن تُشرف على توزيع السلة الغذائية للمحتاجين، حيث بلغ عدد السلال الموزعة 1500 سلة مع استمرارنا بالتوزيع للأسر المستفيدة.
شارك الخبر
شارك الخبر