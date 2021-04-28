شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تكدس الخضار والفواكه في اسواق لبنان بعد قرار منع دخولها للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تكدس الخضار والفواكه في اسواق لبنان بعد قرار منع دخولها الى المملكة.

وأظهرت المقاطع المتداولة التي نشرت اليوم الأربعاء الكميات الكبيرة من الخضار والفواكه في ساحات الأسواق وبجانبها أصحابها.

وكانت وزارة الداخلية قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.