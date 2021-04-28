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الزعاق : شهر رمضان بدأ بالتناقص وأيام القمرا تجتمع مع الربيع (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن شهر رمضان بدأ بالتناقص، وهذا يدل على سرعة مرور الأيام وتقلبها.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن أهلنا الأولين كانوا يقولون"ماتبتل ربيع وقمرا"، أن القمرا أفضل ليالي الشهر على الأطلاق.

ولفت إلى أنه لا يجتمع القمرا مع الربيع إلا في أيام معدودات في السنة، وهذه الليالي تكون في عز الربيع من شهري مارس وإبريل.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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