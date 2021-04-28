شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : شهر رمضان بدأ بالتناقص وأيام القمرا تجتمع مع الربيع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن شهر رمضان بدأ بالتناقص، وهذا يدل على سرعة مرور الأيام وتقلبها.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن أهلنا الأولين كانوا يقولون"ماتبتل ربيع وقمرا"، أن القمرا أفضل ليالي الشهر على الأطلاق.

ولفت إلى أنه لا يجتمع القمرا مع الربيع إلا في أيام معدودات في السنة، وهذه الليالي تكون في عز الربيع من شهري مارس وإبريل.