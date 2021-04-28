شكرا لمتابعة خبر عن نظرة وابتسامة "عبدالله المديفر" الأكثر تداولاً خلال لقاء ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لفتت نظرة وابتسامة الإعلامي عبدالله المديفر خلال لقاءه بسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وأصبحت نظرة وابتسامة عبدالله المديفر هي الأكثر تداولاً خلال لقاء سمو ولي العهد ، ووصفها البعض بأنها نظرة الواثق، الفخور، المنبهر، المتأمل أمام الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الإعلامي عبد الله المديفر أجرى، مساء يوم أمس، مقابلة تلفزيونية مع ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م.