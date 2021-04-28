شكرا لمتابعة خبر عن نظرة وابتسامة "عبدالله المديفر" الأكثر تداولاً خلال لقاء ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):لفتت نظرة وابتسامة الإعلامي عبدالله المديفر خلال لقاءه بسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
وأصبحت نظرة وابتسامة عبدالله المديفر هي الأكثر تداولاً خلال لقاء سمو ولي العهد ، ووصفها البعض بأنها نظرة الواثق، الفخور، المنبهر، المتأمل أمام الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن الإعلامي عبد الله المديفر أجرى، مساء يوم أمس، مقابلة تلفزيونية مع ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030م.