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نظرة وابتسامة "عبدالله المديفر" الأكثر تداولاً خلال لقاء ولي العهد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لفتت نظرة وابتسامة الإعلامي عبدالله المديفر خلال لقاءه بسمو ولي العهد، الأمير ، انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وأصبحت نظرة وابتسامة عبدالله المديفر هي الأكثر تداولاً خلال لقاء سمو ولي العهد ، ووصفها البعض بأنها نظرة الواثق، الفخور، المنبهر، المتأمل أمام الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الإعلامي عبد الله المديفر أجرى، مساء يوم أمس، مقابلة تلفزيونية مع ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية 2030م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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