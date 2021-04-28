شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشقيري يتحدث عن تجربة إزالة السيارات المهجورة من الشوارع العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أحمد الشقيري خلال برنامج سين عن تجربة إزالة السيارات المهجورة الشوارع العامة والميادين سعيا لمعالجة التشوه البصري

وقال الشقيري انه يمكن تقديم بلاغ بوجود نفايات أو سيارات تالفة ومهملة عن طريق تطبيق بلدي، ويتم وضع الإنذار للمالك، وبعدها يقومون بإزالتها، وذلك بعد عدة أيام، مشيرا إلى أنه تم إزالة ٦٠٠ ألف سيارة خلال السنوات الماضية في المملكة.

وأوضح المهندس ساري عبدالسلام مدير إدارة تجربة العميل، أنه استقبل في عام ٢٠٢٠، ٢ مليون ونصف بلاغ بوجود نفايات ومخالفات من جميع مناطق المملكة.