شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. النموذج الجديد للبقالات بالواجهة الزجاجية وحواجز الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري النموذج الجديد للبقالات بالواجهة الزجاجية وحاجز الهواء والدفع الإلكتروني.

وذكر، خلال ببرنامجه "سين" المذاع على قناة MBC، أن الاشتراطات الجديدة تتضمن أن يحظى محل البقالة بواجهة زجاجية وكاميرات.

وأضاف أن الشروط تتضمن أيضا اللوحة الموحدة، وأن تكون كل المنتجات داخل المحل مُسعرة، فضلا عن الدفع الإلكتروني.

ولفت الإعلامي إلى أنه سيتم تطبيق جميع هذه الاشتراطات في 71 ألف محل بقالة خلال العام الجاري.