شكرا لمتابعة خبر عن فارس من بنما يروي تجربة إقامته في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكسي مورينو فارس محترف من بنما يروي تجربة إقامته الفريدة في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها.

وقال الفارس المحترف " أتيت إلى المملكة من خلال صديق وكان أيضا فارس جوكي عندنا طلبوا منه ترشيح محترف فروسية جوكي وتحدث معي وأعجبني العرض وأتيت إليها منذ ٨سنوات".

وأضاف"قبل مجيئي إلى المملكة كل ماكنت أعرفه هو ماسمعته من الناس ، هو أن هذا المكان صحراوي ولايوجد فيه شيء ولا أشجار والمواطنون سيئون والقواعد صعبة للجميع ، ولكن عندما وصلت إلى هنا وجدت وضعا مختلفا عن ماكنت أتخيل ".