شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الباحث الشرعي : مسائل اليقين والقطع التي تحدث عنها ولي العهد مسائل أصولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث الشرعي، بدر العامر، إن مسائل اليقين والقطع التي تحدث عنها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، مسائل أصولية.

وأضاف، خلال حديثه بقناة "العربية"، أن ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم بها نصوص يتفق عليها الجميع بأن لها دلالة واحدة شرعي.

ولفت إلى أن هناك من باب الورود أحاديث تأتي من النبي لا خلاف في صحتها، وهناك أحاديث أخرى يختلف في صحتها لضعفها، ويكون قضية الاجتهاد فيها.