شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان : مقابلة ولي العهد اختصرت ما أراد أن يقوله كل السعوديون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على المقابلة التلفزيونية التي أجرها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان

وذكر على حسابه بموقع "تويتر:"مقابة ولي العد التلفزيونية تؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فاختصر سموه في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديون".

وأضاف أن وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي ثلاثية نماء عاشتها المملكة في 5 سنوات لتُصبح رؤية 2030 واقع يتحقق بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحققت الكثير من النجاحات.