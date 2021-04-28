شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..عضو بمجلس الشورى : علينا أن نستفيد من النفط خلال السنوات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد عضو مجلس الشورى، فهد بن جمعة، على ضرورة الاستفادة من النفط خلال السنوات القادمة بشكل يساعد في زيادة قيمته.

وذكر، خلال حديثه بقناة "الإخبارية"، أن إيرادات النفط انخفضت في السنوات الماضية لتصل حاليًا إلى 600 أو 700 مليار ريال.

وأضاف أنه يمكن تنويع مصادر النفط من خلال تصدير النفط خام، أو تحويله إلى منتجات، مثلما ذكر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأكد على ضرورة الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأيضا النووية في المستقبل بشكل أكبر.