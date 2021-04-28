شكرا لمتابعة خبر عن محمد بن زايد معلقا على لقاء ولي العهد: قيادة تعرف طريقها جيداً نحو مستقبل مشرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، على الحديث التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وقال محمد بن زايد عبر حسابه على تويتر: "الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم وقيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح".