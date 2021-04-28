شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء تحذر مشتركيها من التجاوب مع أي رسائل خاصة بشأن رسوم سداد الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت شركة الكهرباء السعودية مشتركيها من التجاوب مع أي رسائل خاصة تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطالبهم بتحويل رسوم سداد الخدمة الكهربائية إلى حسابات بنكية، وأكدت السعودية للكهرباء أن القناة الوحيدة للسداد رسوم إيصال الخدمة الكهربائية هي عبر نظام سداد فقط.

جاء ذلك في تعليق الشركة على مقطع فيديو متداول المواطن تعرض لمحاولة احتيال لسداد رسوم الخدمة في محافظة المذنب، تضمنت تزوير فواتير باسم الشركة، وطلب تحويل مالي لحساب شخصي.

وشددت شركة الكهرباء على أن تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمان التعاملات المالية معها للمشتركين في جميع مناطق المملكة، هي من أولوياتها.

ودعت السعودية للكهرباء مشتركيها الكرام، عند وجود أي ملاحظة لديهم أو تعرضهم لأي حالة احتيال أو مطالبات موضع شك، إلى التواصل معها على مركز الاتصال: 920001100، أو عبر حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare