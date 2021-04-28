شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل مجزرة بساتين العوالي على يد السفاح فخري باشا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلط استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور طلال الطريفي، والدكتور حياة الرشيدي الضوء على قصة السفاح التركي فخري باشا، الذي أحرق بساتين العوالي وقتل العرب .

وقال الطريفي "في ١٤٣٤ هـ كان يشعر العثمانيين بالحراك الرافض لهم في المدينة المنورة ، ورغبة الناس في طردهم ووصلت رسائلهم من بصري باشا والي المدينة إلى الترك فسارت شياطينهم في كل مكان واجتمعوا بالمدينة وقد وشعروا أن المسامير تدق في نعش دولتهم المحتلة، ثم قرروا أن يرحلوا وأن يتركوا رجلا يحمل كرها كبيرا للعرب وعنصرية عظيمة العرق التركي وهو فخري باشا"

وتابع" ودخل فخري باشا المدينة وهو يضع على رأسه غصن الزيتون ويدعى انه يزور للمسجد النبوي ثم وصل به الكذب إلى أن ن يقوم كل صباح ويرتدي كفنا ويضع العمامة على رأسه ويذهب لخدمة الروضة الشريفة، ويمسح الحجرة النبوية حتى وصله دعما من الرجال قوامه ١٥ ألف جندي وكانوا يدعون انهم في طريقهم إلى اليمن ولكنهم بقيوا مع ٨ آلاف جندي سبقهم فخنقوا المدينة"٠

واستكملت الدكتورة حياة الرشيدي الحديث عن السفاح قائلة" بدأ فخري باشا يشتم العرب من على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج من المكان وأخذ السلطة ونظم عتاده وجنده وسار بهم إلى مزارع العوالي حيث كان بها بعض العرب مما سئموا من ظلم العثمانيين وعنصريتهم"٠

وأضاف "قرر العرب الخروج من البساتين يرفعون الرايات البيضاء، وأمر فخري باشا أطلقت المدافع على كل من خرج فماتوا جميعا، لم يكتفى بذلك بل قام بإطلاق المدافع على البساتين أيضا وأمر الرجال أن يحملوا بنادقهم ويقتلون كل من دبت بهم الحياة فلم يبقى في المكان أحد "٠