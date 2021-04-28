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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تناول الصائم الدواء بعد أذان الفجر بساعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم تناول الصائم الدواء بعد أذان الفجر بساعة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن أخذ الدواء بعد الفجر بساعة يعد مفسدًا للصيام.

وأشار "الخثلان" إلى أنه إذا كان من الممكن أن يأخذ الشخص الدواء ليلًا وتهاون وأخذه نهارًا وقت الصيام فإنه لا يجوز، ولكن إذا كان لابد من أخذه بالنهار فإنه يفطر وحكمه حكم المريض.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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