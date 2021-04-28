صراع بين قطبي الكرة المصرية من أجل خطف “أزارو”.. والاتفاق يرد

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن اشتعال الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل خطف مهاجم فريق الاتفاق، اللاعب المغربي وليد أزارو.
وأوضحت المصادر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي”، أن الأهلي طرح مسألة عودة أزارو لصفوفه في ظل قبول مدربه الجنوب أفريقي موسيماني.
وأضافت المصادر أن الزمالك يخطط هو الآخر للتعاقد مع أزارو، لتعويض رحيل نجمه مصطفى محمد للدوري التركي، وعدم نجاح البدلاء الذين تم التعاقد معهم في المرحلة الماضية.
وأشارت مصادر داخل الاتفاق، أن الإدارة متمسكة ببقاء المهاجم المغربي ضمن صفوفها، رغم عدم تقديمه المأمول منه في الموسم الماضي، حيث ترى إمكانية تطور أدائه الفني حال توفرت له الأدوات المساعدة.
Source akhbaar24
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