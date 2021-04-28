«الكناش» يكشف شائعات «التواصل الاجتماعي» – أخبار السعودية

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أصبح بمقدورك أن تتحقق من الرسائل اليومية التي تردك على هاتفك، وذلك بضغطة زر، ومعرفة ما إذا كان الفيديو المرسل لك أو الرسالة هي حقيقة أم مجرد شائعة، إذ استطاع موقع «الكناش» (alkunnash.com) فرز المواد الأصلية من المزيفة التي يتم تبادلها في منصّات الإعلام الجديد بمنطقة الخليج العربي. ويقدم الموقع خدمة التحقق من الأخبار «Fact-checking» التي يتم تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة الفورية في الدول الخليجيّة، في ظلّ تزايد المحتوى الرقمي المزيّف والمعلومات الوهمية وبعد أن أصبحت هذه الوسائل بديلا فعّالا عن مصادر الأخبار التقليدية.

يعتمد «الكناش» بدرجة أولى على الصور والميمات المرئية «Memes» كوسيلة أساسيّة لنشر نتائج عمليّة التحقق من الأخبار وإعادة تمريرها في وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى المحتوى النصّي الذي يوفره عبر الموقع الإلكتروني والذي يشمل نشر الإجراءات الكاملة لعملية التحقق من القصص الإخبارية. كما يوفر أيضا فرصا تدريبية لطلبة وطالبات كليات الإعلام في دول الخليج العربية تشمل «التدريب عبر الإنترنت على تقنيات فحص الحقائق وكيفيّة التحقق من المحتوى الذي ينشئه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة على الهواتف الذكيّة».

فكرة «الكناش» بدأت بعد بحث ميداني عن عادات الناس في منطقة الخليج العربي في تلقّي الأخبار. وقد قُدّم أساساً كمشروع رياديّ في جامعة مدينة نيويورك للصحافة. وأظهر البحث أن 47 % من الخليجيين الذين استطلعت آراؤهم يتلقّون الأخبار اليوميّة من واسطة وسائل التواصل الاجتماعيّ. إلا أنهم رغم ذلك أبدوا إحباطهم الشديد من الأخبار التي يتلقّونها وأنّ نسبةً كبيرة منها عبارة عن شائعات مضلّلة.