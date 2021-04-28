مسجد العجلان التراثي.. منارة ثقافية توثق تاريخًا يتجاوز 350 عامًا

يعد مسجد العجلان التراثي بمنطقة القصيم من أقدم مباني المنطقة التراثية.

والمسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق.

ويقع المسجد جنوب مدينة بريدة بحي الصباخ بمنطقة القصيم على طريق الملك عبدالعزيز بمنطقة المزارع القديمة، ويبعد نحو 7.5 كم جنوب شرق بلدية مدينة بريدة.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد العجلان كونه من أقدم المساجد وكان يقع خارج سور بريدة القديم، ويعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 350 عامًا.

ويعد المسجد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارة ثقافية وعلمية لأهالي المنطقة؛ حيث كان يقام فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان للمسجد دور اجتماعي بارز، فكان أهالي المنطقة يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم ،ويعقدون فيه اجتماعاتهم لمناقشة أمورهم اليومية ويحلون فيه المشكلات والمنازعات المجتمعية.

ويتميز المسجد بطراز بناء نجدي، وتم بناؤه من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، ومساحته الكلية نحو 90 مترًا مربعًا، ويتسع لنحو 33 مصليًا، ويتكون من بيت للصلاة، ورواقين متوازيين لجدار القبلة، وفناء مكشوف، ودورات مياه وأماكن للوضوء ومئذنة حديد.

كما يتكون مسجد العجلان التراثي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد، ودورات المياه وأماكن الوضوء.

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