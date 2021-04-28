هل مشروب التوت المركز يمكن أن يدمر الجسم؟.. الغذاء والدواء توضح

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن حقيقة ما يُثار حول أن مشروب التوت المركز يعد أخطر مشروب يمكن أن يدمر الجسم بسبب المواد المضافة.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في مقطع بثته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الهيئة تقوم بتقييم سلامة المواد المضافة ومنها الألوان الصناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية.

وأشارت إلى أنها تسمح فقط باستخدام المواد المضافة التي ثبت علميًّا سلامتها ومأمونيتها.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء، بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.