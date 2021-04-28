بالفيديو.. «أبشر» توضح طريقة الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة العمل

حددت منصة أبشر طريقة الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة العمل إلكترونيًا عبر المنصة.

وأوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة العمل يتطلب الدخول على منصة أبشر واختيار أبشر أفراد.

ثم إدخال أسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على زر تسجيل الدخول ثم اختيار «استعلامات» من تبويب العمالة ثم اختيار طلبات تأشيرة العمل ثم تعبئة رقم هوية صاحب العمل ورقم صادر التأشيرة، وفقا لمنصة أبشر.

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