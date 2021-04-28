بعد تدشين منصة «مدينتي».. ما هي وما أهدافها؟

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال اجتماع مجلس الأمناء عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، مركز مدينتي بأمانة محافظة جدة.

ويعد المركز نقلة نوعية لتطوير نظام الإدارة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة تسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا والتحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى متابعة حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة للمشاريع داخل المدينة.

وثمَّن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي خلال اجتماع المجلس دعم الوزير لمشروع منصة مدينتي، التي ستشكل إضافة مهمة في مفهوم الإدارة البيئية وتعزز آلية الرقابة، لافتًا إلى أن «مدينتي» ستسهم في توفير بنية تحتية مناسبة لتحقيق تنمية مستدامة بيئيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

من جهته أوضح مدير عام مركز «مدينتي» المهندس عبدالله الغامدي، أن «مدينتي» منصة رقمية موحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية وتسجيل منتجي النفايات بنظام الكتروني، إلى جانب وضع اشتراطات مزودي خدمة التتبع لضمان جودة الخدمة والتزام المنتج والناقل من خلال التعاقد الإلكتروني وأتمتة إجراءات العمل.

وبين المهندس الغامدي أن منصة «مدينتي» تم ربطها بنظام بلدي وبرخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها في أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.

يذكر أن أمانة جدة أنشأت إدارة عامة باسم مركز «مدينتي» تضم في هيكلها التنظيمي (إدارة تسجيل الناقلين، إدارة الرقابة على الناقلين والمنتجين، وإدارة الرقابة الميدانية)، وستتركز مهامها على تنظيم قطاع إدارة النفايات التجارية وحركة معدات المشاريع بما يضمن تحقيق أهداف منصة إدارة المدينة.

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