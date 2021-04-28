أخبار السعودية اليوم..6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. والخطوط السعودية: حالة المسافر في «توكلنا» شرط للسفر

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا، إلى 9892 حالة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1298، وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 415281، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 398454، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6935 حالة، وإلى التفاصيل:

9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. ترقيات حكومية.. وتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى اعتماد عدد من القرارات، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

الخطوط السعودية: حالة المسافر في «توكلنا» شرط للسفر عبر مطارات المملكة

أوضحت الخطوط السعودية شرطًا مهمًا للسفر عبر مطارات المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «نعم يمكنكم السفر عبر مطارات المملكة حسب تعليمات الجهات المعنية يجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا: محصن/ لم تثبت إصابته».

النص الكامل لحوار ولي العهد حول إنجازات برامج ومشروعات رؤية 2030

تناول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية، مساء أمس، وأكد سمو ولي العهد أن النفط خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط، كما أوضح سموه أن حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت وتحديداً في الثلاثينيات والأربعينات، وكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر مما نطمح إليه مئات المرات.

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا الحرجة لـ1298 والنشطة لـ9892

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13حالة وفاة جديدة، و867 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة المناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم المملكة، وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بفيروس كورونا، بـ458 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تلتها مكة المكرمة بـ231 إصابة، ثم المنطقة الشرقية بـ136إصابة، وجاءت منطقة عسير في المرتبة التالية بـ50 إصابة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ41 إصابة، ثم منطقة جازان بـ32، ثم منقطة القصيم بـ30 إصابة، ثم منطقة تبوك بـ21 إصابة، ثم منطقة حائل بـ20 إصابة، ثم منطقة نجران بـ14 إصابة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ13 إصابة، ثم منقطة الباحة بـ9 إصابات، ومنطقة الجوف بـ7 إصابات.

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في6 مناطق لإصابة مصلين بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 80 يوماً 874 مسجداً تم فتح 823 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين، وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة، أربعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض واثنين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان.

بالفيديو.. تسرب مياه الأمطار داخل غرف التنويم بأحد المستشفيات في مكة

أوضحت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن جزء من غرف التنويم بأحد مستشفياتها قد تعرض اليوم لتسرب مفاجئ لمياه الأمطار بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة، مما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى، وأكدت أن كافة المرضى بالمستشفى بصحة وسلامة ويحضون بالرعاية دون تأثير، وأشارت إلى الفيديو المتداول كان لحظة التسرب والذي تم السيطرة عليه من قبل فرق الصيانة في حينه، ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرب ومعالجتها واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.

إيقاف شخص قام برفقة طفليه بتفريغ محتويات صندوق جمع ملابس تابع لمؤسسة خيرية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص برفقته طفلان، يقومون بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس التابعة لمؤسسة خيرية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن شرطة المنطقة من تحديد هويتهم، وهم أب وطفلاه من الجنسية الباكستانية، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً طفليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

«الأرصاد»: 4 مناطق تتأثر بأمطار وسيول وتساقط البرد.. اليوم الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد 4 تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تضمنت هطول أمطار تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وسيول على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة، موضحًا أنّ التنبيه في منطقة الباحة يشمل «الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة»، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس16 رمضان.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على10 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء «السادس عشر من شهر رمضان المبارك»، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»:«متوقع خلال 24 ساعة المقبلة من مساء الأربعاء 1442/9/16هـ أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والربع الخالي والكويت والإمارات» مشيرًا إلى أنها تكون «غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات في عسير وجازان».

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