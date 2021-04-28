خالد بن سلمان: ولي العهد اختصر في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديين

أشاد خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، بالمقابلة التليفزيونية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مقابلة سمو ولي العهد «جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، مشيرًا إلى أن سمو ولي العهد اختصر في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديين.

وتابع الأمير خالد بن سلمان: وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات لتصبح #رؤية2030واقع_يتحقق بتوجيهات والد السعوديين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحققت الكثير من النجاحات.

#مقابلةوليالعهد التليفزيونية جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية