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أمطار واسعة وغزيرة.. و«الحربي» يتوقع المناطق المتأثرة

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن المملكة على أعتاب أيام جميلة وخيرات وفيرة..

توقع خبير الأرصاد عبدالله الحربي، اليوم الأربعاء، خريطة المناطق المتأثرة بالحالة المناخية للأيام المقبلة.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «بأمر الله نحن على أعتاب أيام جميلة وخيرات وفيرة وأمطار واسعة وغزيرة على القطاع الجنوبي والجنوبي الغربي والغربي من المملكة جبال وتهم وأجزاء من السواحل».

وتابع: «منشأ ذلك بعد أمر الله رهو مداري رطب جدًا وحمل حراري عالي وانبعاج علوي بارد مكثف».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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