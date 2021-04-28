أمطار واسعة وغزيرة.. و«الحربي» يتوقع المناطق المتأثرة

توقع خبير الأرصاد عبدالله الحربي، اليوم الأربعاء، خريطة المناطق المتأثرة بالحالة المناخية للأيام المقبلة.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «بأمر الله نحن على أعتاب أيام جميلة وخيرات وفيرة وأمطار واسعة وغزيرة على القطاع الجنوبي والجنوبي الغربي والغربي من المملكة جبال وتهم وأجزاء من السواحل».

وتابع: «منشأ ذلك بعد أمر الله رهو مداري رطب جدًا وحمل حراري عالي وانبعاج علوي بارد مكثف».

اقرأ أيضًا:

خريطة الأمطار والسيول.. «الحربي» يتوقع المناطق المتأثرة بالحالة المناخية

