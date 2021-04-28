كيف يمكن تحديث معلومات جواز السفر العاملين؟.. «الجوازات» تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية تحديث المعلومات الخاصة بجواز سفر العاملين، ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأكدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن الاستفادة من خدمة تواصل من خلال حساب الفرد في منصة أبشر ليتمكن من معالجة طلبه.

وأضافت الجوازات السعودية أن خطوات الاستفادة من خدمة تواصل تبدأ بتسجيل الدخول على حساب الفرد على منصة أبشر ثم اختر «خدمات» الموجودة أسفل قائمة «خدماتي».

ثم انقر على خيار «الجوازات» ثم اختر «خدمة تواصل» ثم اختر «طلب جديد» وانقر على «تقديم الطلب»، وفقا للجوازات السعودية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية على «تويتر»: « لدي عامل وأرغب في تحديث معلومات جواز وإذا ذهبت إلى أبشر لا يمكن التحديث عليك بزيارة أقرب مكتب جوزات منك الرجاء فادتي بالطريقة المناسبة».

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