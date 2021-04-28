وزير التعليم يؤكد استمرار الوزارة في تحقيق رؤية ولي العهد الطموحة

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ إن الشفافية والشغف والطموح في اللقاء التاريخي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء التلفزيوني، أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، محوره الاعتزاز بالوطن والمواطن بلغة الإنجازات التي صنعت الفارق في زمن قصير، واستدعاء المستقبل قبل أوانه.

وأكد «آل الشيخ»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على استمرار الوزارة في مواصلة دورها في تحقيق رؤية سموه الطموحة في مجال التعليم وتعزيز المهارات، والمنافسة عالمياً، وبناء الإنسان مصدر القوة والتمكين للوطن الغالي.