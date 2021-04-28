محمد بن زايد عن تصريحات ولي العهد: قيادة السعودية تعرف طريقها جيدًا نحو المستقبل

أشاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي عبر فيها عن «مواقف متزنة، وأفكار عميقة».

وقال ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سمو ولي العهد عبر في حديثه التلفزيوني الأخير عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن تصريحات سمو ولي العهد تثبت أن قيادة المملكة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها، معبرًا عن أميناته لسمو ولي العهد بالتوفيق.