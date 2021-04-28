83 ألف إمام يواصلون التوعية بخطر «كورونا» بمساجد المملكة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التوعية بخطر فيروس كورونا، عبر كلمات توعوية يباشرها أكثر من 83 ألف إمام مسجد في مساجد المملكة.

يأتي ذلك خلال، خطب الجمعة وعقب الصلوات لتذكير المصلين باستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

ويلقي أئمة المساجد هذه الكلمات عقب الصلوات المفروضة خلال شهر رمضان المبارك، كما يتناول الخطباء باستمرار تذكير المصلين بأهمية العمل وفق البروتوكولات الصحية لحماية المصلين من الوباء.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في التصدي لهذه الجائحة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار ما تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا.

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