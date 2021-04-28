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وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا الحرجة لـ1298.. والنشطة لـ9892

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تسجيل 1062 إصابة جديدة بالفيروس..

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الحالات النشطة بفيروس ، إلى 9892 حالة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1298.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13حالة وفاة جديدة، و867 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 415281، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 398454، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6935 حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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