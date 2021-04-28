نتائج القبول المبدئي على وظائف رتبة جندي بالأمن العام

‏أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي للرجال. ويمكن معرفة نتيجة القبول عبر الدخول للرابط من هنا. وقالت إنه يتوجب الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتجية القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) مع إحضار المستندات التالية: احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (ابشر ـ التوظيف).

احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها .

احضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.

إحضار صورة من نتيجة إختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.

إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم ( إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد "برنت من الأحوال" ).

إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه .

عدد (6) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة ، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم و رقم الطلب خلف الصورة.

حلاقة الرأس رقم (3) .

احضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.



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