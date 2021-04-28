الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

لقطات من إفطار المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام يوم 16 رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل المعتمرون والمصلون وزوار المسجد الحرام الاستمتاع بالأجواء الروحانية في الحرم المكي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سقيا ضيوف الرحمن أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم، وكلّفت إدارة معنية بالإشراف على خدمات السقيا، وتوفير مياه زمزم وتعبئتها وتجهيزها لتصل للمصلين في الحرمين الشريفين بكميات كافية، وفق إجراءات تحفظ لهذا الماء المبارك جودته.

يذكر أنه تم رفع كافة حافظات مياه زمزم التقليدية من الحرمين الشريفين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الوقائية، حفاظًا على سلامة المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا، وتم اعتماد توزيع عبوات مياه زمزم بسعة 330 ملليلتر، إضافة إلى تخصيص حافظات محمولة على الظهر بسعة 100 كاسة بلاستيكية “تستخدم لمرة واحدة” تقدّم بواسطتها مياه زمزم مبردة وغير مبردة تلبية لمختلف الرغبات.

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