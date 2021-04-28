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خالد بن سلمان: ثلاثية نماء عاشتها السعودية بتوجيهات والد السعوديين والأمير محمد بن سلمان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

خالد بن سلمان: ثلاثية نماء عاشتها السعودية بتوجيهات والد السعوديين والأمير محمد بن سلمان

وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، أن مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التلفزيونية جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فاختصر سموه في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديين.

وقال الأمير خالد بن سلمان: وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي ثلاثية نماء عاشتها السعودية في 5 سنوات لتُصبح رؤية 2030 واقع يتحقق بتوجيهات والد السعوديين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحققت الكثير من النجاحات.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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