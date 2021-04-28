شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: ولي العهد قال ما أراد أن يقوله كل السعوديون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نعيش ثلاثية وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي

-رؤية 2030 أصبحت واقع يتحقق بفضل توجيهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أننا نعيش ثلاثية وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي وهي ثلاثية نماء عاشتها المملكة في 5 سنوات لتُصبح رؤية 2030 واقع يتحقق بتوجيهات والد السعوديين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحققت الكثير من النجاحات.

وأضاف نائب وزير الدفاع على "تويتر": مقابلة ولي العهد التلفزيونية جاءت لتؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فاختصر سموه في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديون.