مجلة فرنسية: الطائف مدينة الورود في وسط الصحراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

سلطت مجلة Challenges الفرنسية الضوء على المناظر الطبيعية الساحرة في مدينة الطائف بغرب السعودية متحدثة عن مراحل صنع عطر وزيت الورد قائلة: في كل ربيع، تتفتح الورود في المدينة وتنتشر فيها المناظر الطبيعية الساحرة كما تفوح الروائح المعطرة في كل مكان.

وتابعت: هذا العام، يتزامن محصول الورد مع شهر رمضان، حيث يتم استخدام زيت الورد الذي يتم إنتاجه لتنظيف الجدران الخارجية للكعبة، كما يقبل عليه أيضًا الملايين الذين يأتون لأداء فريضة الحج.

مدينة الورود

وتابع تقرير المجلة الفرنسية: تُعرف مدينة الطائف باسم مدينة الورود، حيث تنتج نحو 300 مليون زهرة سنويًا، وتضم أكثر من 800 مزرعة زهور، العديد منها فتح أبوابها للزوار.

مراحل صناعة العطور

وأضافت: في مزرعة بن سلمان، يعتني العمال بالمزارع ويقطفون عشرات الآلاف من الزهور كل يوم لإنتاج الماء والزيت الثمين في صناعات مستحضرات التجميل والطهي.

وبينما يقطف العمال الأزهار في الحقول، يعمل آخرون على ملئ سلال كاملة يدويًا بالزهور التي تُسلق وتقطر بعد ذلك.

وقال خلف الطويري، صاحب مزرعة بن سلمان، لوكالة فرانس برس: نبدأ في غلي الورود على نار عالية حتى تتبخر تقريبا ويستغرق ذلك من 30 إلى 35 دقيقة، ثم نخفض الحرارة لمدة 15 إلى 30 دقيقة حتى تبدأ عملية التقطير التي تستغرق ثماني ساعات، وبمجرد أن يطفو الزيت إلى أعلى البرطمانات الزجاجية، تبدأ عملية الاستخلاص.

ويُستخرج الزيت باستخدام محقنة كبيرة لملء قوارير مختلفة الأحجام، وتبلغ تكلفة أصغرها 400 ريال سعودي (حوالي 90 يورو).

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