شاهد.. سيول الريث الجارفة شمال جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول الريث الجارفة في منطقة جازان بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المقطع جريان السيول بسرعة كبيرة وانحدار المياه بشدة داخل الشعاب والأودية وخلف العبارات والسدود.

تنبيه من طقس جازان

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

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