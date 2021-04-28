رئيس جامعة جازان: حديث محمد بن سلمان خارطة طريق للشغوفين والطامحين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

نوّه رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.

قفزات نوعية ونهضة تنموية

وقال معاليه: “إن حديث سمو ولي العهد يضع على عاتقنا المزيد من المسؤولية ويرسخ مفهوم ومبدأ الشفافية التي باتت سمة لكل لقاءاته، كي يعلم الشعب السعودي وبلغة الأرقام ما تم إنجازه خلال خمس سنوات لإطلاق رؤية السعودية 2030 والتي شهدت فيه المملكة قفزات نوعية ونهضة تنموية شاملة، الأمر الذي يقودنا لبذل المزيد من الجهد المضاعف لمواصلة رحلة العمل والبناء الوطني باقتدار مستنيرين بتوجيهات قيادتنا وجهود طاقاتنا الوطنية”.

إنجازات عظيمة

وأشار رئيس جامعة جازان إلى أن حديث سمو ولي العهد يعد خارطة طريق طموحة للشغوفين والطامحين، مؤكدًا أن جامعة جازان ستواصل تحقيق رؤية سموه الطموحة في بناء المهارات، والمنافسة محليًا وعالميًا، مضيفًا أن الجامعة استطاعت بتميز كوادرها ومنسوبيها وطلبتها تحقيق الإنجازات في البحث والنشر العلمي، وفي برامج التوطين، إلى جانب ترشيد كفاءة الإنفاق.

أهمية لقاء الأمير محمد بن سلمان

وكان ولي العهد كشف من خلال اللقاء وبلغة الأرقام والفخر عن المنجزات العظيمة المتحققة والآمال والتطلعات التي ترسم بثقة المضي قدمًا بكل اقتدار واطمئنان لصناعة مستقبل مزدهر ومتطور، والعمل على استثمار كافة الفرص لبناء وتطوير حاضرنا بتنفيذ مستهدفات الرؤية، مؤكدًا على أن طموح سموه الكبير يجسد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعمل والإخلاص والتفاني لمواصلة تنمية المسيرة السعودية وتقدم الوطن في مختلف المجالات.

شارك الخبر