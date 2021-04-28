السعودية تُحدد شرطاً مهماً للسفر من خلال مطارات المملكة

حددت المملكة العربية السعودية شرطاً مهماً يسمح للمسافرين من المملكة السفر من خلال مطارات المملكة، وهو شرط حالة المسافر فى تطبيق توكلنا، حيث ردت الصفحة الرسمية للخطوط الجوية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر على تساؤل أحد المواطنين بإمكانية السفر الداخلي بالمملكة لمن هو مكتوب لديه فى تطبيق توكلنا “لم تثبت إصابته”.

وقد أوضحت الخطوط الجوية السعودية للمواطن بانه يمكنه السفر عبر مطارات المملكة بحسب تعليمات الجهات الأمنية ويجب أن تكون حالة المسافر فى تطبيق توكلنا “محصن / لم تثبت إصابته”. وأضافت الخطوط الجوية السعودية بأنه تم رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021 وأن هذا القرار لا ينطبق على الدول التي تُقرر اللجنة الرسمية المعنية بتعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

شروط السفر من خلال مطارات المملكة

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ولمعرفة شروط السفر من خلال مطارات المملكة العربية السعودية إلى أي دولة من دول العالم بعد قرار رفع تعليق السفر فقد أكد الحساب الرسمي للخطوط السعودية بأنه لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية والتى يتم تحديثها بصفة مستمرة وذلك بناءً على ما يصدر من تعليمات من الجهات الرسمية يمكن زيارة موقع الخطوط الجوية السعودية الرسمي على شبكة الإنترنت.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أطلقت حملة بعنوان “جهزوا الشنط” والتى تم التفاعل معها من جانب المواطنين والمقيمين بالمملكة وذلك بهدف تزويد المسافرين بأخر تحديثات اشتراطات السفر وقرارات السماح بالسفر فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي يهدد جميع دول العالم.