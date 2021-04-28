السعودية | حديث ولي العهد يقفز بسهم أرامكو ومؤشر "تاسي" فوق 10500 نقطة

شكرا لقرائتكم حديث ولي العهد يقفز بسهم أرامكو ومؤشر "تاسي" فوق 10500 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.57% أو ما يعادل 264 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تفاعل إيجاباً مع حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن الأداء الاقتصادي، وخطط طرح شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السوق، وطرح حصة 1% من شركة أرامكو على مستثمر أجنبي.

وأغلق "تاسي" عند مستوى 10531.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، بعد تسجيل قيمة تداولات نحو 13.19 مليار ريال، عبر التداول على 457.39 مليون سهم.

وصعد سهم أرامكو بنسبة 1.13% عند سعر 35.8 نقطة، وكان ولي العهد قد صرح بأنه يتم حاليًا النقاش لبيع 1% من أصولها لأحد المستثمرين الأجانب.

بدوره، قال المدير التنفيذي في كوانسيا كابيتال ماجد كبارة، في مقابلة مع "العربية"، إن الإنفاق الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة سيحفز النمو الاقتصادي وقطاع الأعمال في المملكة.

ولفت إلى نقطة مهمة عبر تمويل الاستثمارات الكبيرة لصندوق الاستثمارات، وستكون إحدى مصادر التمويل التخارج من الاستثمارات الداخلية عبر إدراج الشركات الرابحة في السوق السعودية التي تعد واحدة من أكبر 10 أسواق في العالم.

وشدد على أهمية الإشارة الواضحة لعدم وجود مشروع لفرض ضريبة الدخل، بجانب توقع تراجع نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي، معتبراً أن هذه مؤشرات مفاجئة وإيجابية، وتشكل دافعا مهما للمستثمرين.

وكشف كبارة عن ترقب شركة كوانسيا كابيتال لصدور ترخيص لها للعمل بالسعودية بعد استكمال الموافقات النظامية.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة تطمح مع أرامكو إلى تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030، مبينا أن السعودية تريد الاستفادة من كل شيء فيها بما في ذلك القطاع النفطي.

وبلغت قيمة التداول على سهم أرامكو 739 مليون ريال، عبر التداول على 20.7 مليون سهم.

وارتفعت قطاعات السوق القيادية تصدرها قطاع البنوك بنسبة 4.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.89%، ثم الطاقة والاتصالات بنسبة 1.19%، و0.86% على التوالي.

وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم شركة "بترو رابغ" بنسبة 8.4%، عند سعر 20.8 ريال، بينما تصدر التراجعات سهم "صادرات" بنسبة 7.2% عند سعر 105 ريالات.

وعلى جانب قيم التداولات جاء مصرف الراجحي في الصدارة بنحو 1.24 مليار ريال، بينما تصدر سهم دار الأركان كميات التداول بنحو 74 مليون سهم.

وفي حديثه مساء أمس، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، هي قرار مؤقت.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030، مستعرضا في مقابلة بثتها قناة "العربية" وأهم شبكات التلفزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية.

كان ولي العهد شرح خلال المقابلة تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضا أرقاما اقتصادية مؤثرة، أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.