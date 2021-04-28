شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في حالة طقس يوم غد الخميس، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنه من المتوقع أن يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، بينما حالة طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة.

وأشار إلى أن ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر ونصف، بينما حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج، فيما الخليج العربي: الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، ارتفاع الموج : متر إلى متر ونصف، حالة البحر: متوسط الموج.