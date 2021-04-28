شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد مخططات سكنية بمساحة 12,2 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اعتماد 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12,2 مليون م2 خلال الربع الأول من العام 2021 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين.

وأوضح البرنامج، أنه تم الترخيص لبناء 2920 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام 2021، وأصدر المركز 67 شهادة تأهيل مطورين عقاريين لمشاريع البيع على الخارطة ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها "إتمام".

كما عالج 38 طلب استفسار عن صكوك، واعتمد عدد من طلبات التأييد لتوفير 1000 عامل للمشاريع تحت الإنشاء ضمن برنامج "سكني"، وأصدر 21 رخصة بيع لمشاريع تحت الإنشاء، وأسهم في تأهيل 1363 مطوراً عقارياً.