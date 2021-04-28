شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين لمرة واحدة فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، عدد مرات السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير السعوديين والسعوديين المتزوجين من غير السعوديات بالسفر عبر المنافذ مباشرة.

وأكدت الجوازات، أن السماح يكون محصوراً في أضيق نطاق عند الضرورة القصوى التي تستدعي سفر المواطنين والمواطنات.

وجاء ذلك في استفسار إحدى السيدات، التي قالت أنها ذهبت لمنفذ جسر الملك فهد، وتم إبلاغها بأن السفر يكون لمرة واحدة فقط، متسائلة عن مدى صحة ما ذُكر لها في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، كانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت عن تمكين السعوديات المتزوجات من غير السعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة.