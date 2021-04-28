شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل نائب رئيس البعثة الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه بالرياض اليوم نائب رئيس البعثة الأمريكية لدى المملكة الدكتور برايان شوت، وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها المملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030.