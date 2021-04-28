شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء 150 حالة جراحية ما بين تكميم وتحويل مسار في 3 أشهر بمستشفى النور التخصصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

كشف المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني بأنه تم تفعيل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمركز البدانة حيث بدأت الخطة بتطبيق مبادئ السلامة المقررة من قبل وزارة الصحة حيث تم زيادة عدد غرف العمليات لتصل إلى ٤ أيام في الأسبوع يتم خلالها رفع عدد الحالات إلى ٢٠حالة أسبوعيًا .

كما اشتملت المبادرة على تخصيص عدد من الأَسِرة في الأقسام الجراحية لتنويم حالات المركز بصفة خاصة والاستخدام الأمثل لدوران السرير.

مبينًا الدكتور وائل بأنه تم استحداث عيادة ما قبل العملية لإنهاء كافة الإجراءات للمريض بسهولة ويسر وتم بحمد الله خلال الثلاثة أشهر إجراء عدد ١٥٠حالة جراحة بدانة ما بين تكميم وتحويل مسار تكللت بالنجاح من شهر جمادى الأولى إلى نهاية شهر شعبان.

وأشار استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة ورئيس قسم الجراحة والسمنة بمستشفى النور التخصصي د/عصام باتياه أنه بتكاتف الجهود المبذولة من الأقسام (قسم العيادات وقسم العمليات وقسم التخدير وقسم التنويم) تم إجراء العمليات بنجاح وكانت مدة بقاء المريض بالمستشفى لا تتجاوز ٣٦ ساعة

مضيفًا بأنه تم إجراء ٣حالات نوعية استخدمت فيها تقنية المثقاب الأحادي بإجراء عمليتين في وقت واحد دون الحاجة إلى تنويم المريض مرة أخرى

مفيدًا بأن إدارة المستشفى وفرت تقنية الدبابيس الإلكترونية الحديثة ويستخدم مركز البدانة أحدث التقنيات والأدوات الجراحية لإجراء العمليات بأمان كما يتوفر بالمركز جميع الخدمات من متابعة لمريض السمنة قبل وبعد التدخل الجراحي وفريق متكامل من جميع التخصصات.

الجدير ذكره أن المستشفى يطمح الى حصول المركز على أعلى تصنيف على مستوى وزارة الصحة وذلك لتحقيقه جميع الاشتراطات اللازمة لذلك