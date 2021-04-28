لقطة جميلة لفتاة تركض لتحتمي من الأمطار بأحد أقاربها في الحرم المكي

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أثار مقطع فيديو متداول فتاة تركض تجاه رجل لتحتمي من الأمطار التي سقطت على الحرم المكي، إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع الفتاة وهي سعيدة بسقوط الأمطار وزخات البرد، حيث اتجهت راكضة إلى أحد أقاربها الذي يحمل مظلة، لتحتمي بها من الأمطار الغزيرة والتي صاحبها سقوط البرد.

وتفاعل كثير من المتابعين مع المقطع، مؤكدين على بساطة مشاعر الفتاة، التي عبرت عن فرحتها بالأمطار في الحرم، ولجأت للرجل الذي قد يكون والدها أو زوجها أو شقيقها، لتحتمي به.

Source akhbaar24

