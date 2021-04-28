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أثار مقطع فيديو متداول فتاة تركض تجاه رجل لتحتمي من الأمطار التي سقطت على الحرم المكي، إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع الفتاة وهي سعيدة بسقوط الأمطار وزخات البرد، حيث اتجهت راكضة إلى أحد أقاربها الذي يحمل مظلة، لتحتمي بها من الأمطار الغزيرة والتي صاحبها سقوط البرد.
وتفاعل كثير من المتابعين مع المقطع، مؤكدين على بساطة مشاعر الفتاة، التي عبرت عن فرحتها بالأمطار في الحرم، ولجأت للرجل الذي قد يكون والدها أو زوجها أو شقيقها، لتحتمي به.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر لقطة جميلة لفتاة تركض لتحتمي من الأمطار بأحد أقاربها في الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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