«إنتل» يعلن إصابة جهات سعودية – أخبار السعودية

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كشف الأستاذ المساعد في أمن المعلومات الدكتور خالد العيسى، إصابة السعودية بفايروس «الفدية»، إذ أشار موقع «إنتل» الذي يعمل على مدار الساعة في تحديد الدول المتضررة في العالم، إلى وصول الفايروس للسعودية ظهر أمس (السبت)، فيما لم تعلن أي جهة إصابتها، وقد يتم الإعلان في الساعات القادمة، مطالبا الشركات والمنظمات والمؤسسات بعدم الانتظار إلى اليوم (الأحد) لأخذ الاحتياطات اللازمة، ويجب عليها التحرك من الآن، كي تقلل من أضراره. وقال إن عدد الشركات التي تضررت حول العالم كبير جدا بسبب هجمة خطيرة وجديدة من فايروس «الفدية»، وهو فايروس يستهدف أجهزة «ويندوز»، ولا يستطيع أن يهاجم «آبل، ولنكس»، وبدأ مركزا على القطاع الصحي وقطاع الاتصالات. واعتبر أن الحل السريع هو منع بورتات معينة من الإنترنت إلى المنظمة في حال عدم تنزيل التحديث، والبورتات هي «445ـ 139، 3389»، ثم تحديث sbm.
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