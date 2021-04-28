“الفيصل” يناقش مستجدات كأس العرب مع “إنفانتينو”

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التقى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ووزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو. وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر “تويتر”، أن الاجتماع شهد استعراض كافة المستجدات المتعلقة بمسابقة كأس العرب القادمة في دولة قطر، وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين العربي والدولي. كما التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل برئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي وذلك لاستعراض التعاون المشترك . Source akhbaar24





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