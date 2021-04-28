أمانة الاحساء .. خطط متواصلة لمعالجة وإزالة عناصر ” التشويه البصري”

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أكد أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا على مواصلة الأمانة لخططها وجهودها في معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري ، تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة وكون ذلك يأتي ضمن أولويات منظومة العمل البلدي ، كمايُسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، مبيناً انه من بين عناصر التشويه البصري والتي يتم تركيز الجهود لمعالجتها وازالتها ( رفع مُخلّفات الانشاء والهدم ونواتج الحفر ، صيانة حُفر الطرقات ، تشذيب وتنسيق وزراعة الأشجار وشتلات الزهور، إزالة مظلات المركبات العشوائية ، رفع المركبات التالفة والمهملة ، معالجة وضع الباعة الجائلين ، صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الانارة ، معالجة وضع حاويات وصناديق النفايات ، إعادة تأهيل الحدائق والساحات البلدية ، صيانة اللوحات الارشادية ، إزالة الكتابات المشوهه للمظهر العام ، صيانة وإعادة تأهيل ارصفة الشوارع ، إزالة اللوحات الاعلانية المخالفة ) .

يُشار الى أن أمين الاحساء أصدر مؤخراً قراراً يقضي بإنشاء ( وحدة عمليات معالجة التشوه البصري ) وتكليف المهندس حسن بن علي الحجي مديراً لها وتتركز جهودها في معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز الدور البلدي في المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري. Source almnatiq





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