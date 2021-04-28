العيد.. أولوية المهنية وأصالة اللباقة – أخبار السعودية

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ولا يمكن أن يذكر «العيد» إلا وتتبادر إلى الذاكرة مجموعة من برامجه مثل «المرسى» و «حياكم» و«همزة وصل»، كما أنه وضع بصمة له في الإذاعة عبر برامج «أهلا بالمستمعين» و«استراحة الخميس» و«الليلة مرح» وغيرها. عبدالعزيز العيد، هو خريج علوم سياسية، لكنه ظل مشغوفا بالنشاط الثقافي فعمل مقررا للنشاط الثقافي في كلية العلوم الإدارية لمدة عامين ورأس فريق المسرح فيها، الأمر الذي جعل من كل ذلك أسلحة يستزيد بها في مجابهة التحديات خلال مراحل عمله.
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