وزارة الحج: تمديد فترة توقيع وتوثيق عقود تأسيس شركات أرباب الطوائف

وجهت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، بتمديد فترة توقيع وتوثيق عقود تأسيس شركات أرباب الطوائف، إلى نهاية يوم الأحد ٢٠ رمضان الموافق ١ مايو، وذلك عبر الوسائل المتاحة إلكترونيًّا وحضوريًّا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «نظرًا للإقبال من قبل المساهمين والمساهمات، وجهت وزارة الحج والعمرة اليوم بتمديد فترة توقيع وتوثيق عقود تأسيس شركات أرباب الطوائف إلى نهاية يوم الأحد ٢٠ رمضان الموافق ١ مايو، وذلك عبر الوسائل المتاحة إلكترونيًّا وحضوريًّا».

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